Ещё 303 человека заразились коронавирусом в Псковской области

23:23, 30 декабря 2020, ПАИ

23 598 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 303 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Выздоровело 11 755 пациентов (за сутки – 412), умерло 99 инфицированных человек. Всего специалисты провели 213 170 (за сутки – 1 683) тестов на коронавирус.

«В торговых центрах и магазинах наблюдаются большие скопления людей. Постарайтесь сделать оставшиеся покупки рано утром – разгрузите пиковые часы и избегайте лишних контактов», – посоветовал губернатор.