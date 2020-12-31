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Общество

Глава Роспотребнадзора рекомендовала не употреблять алкоголь людям на лечении от коронавируса

Анна Попова не рекомендовала пить алкоголь тем, кто находится на лечении от covid-19. Фото sco-russia2020.ru

 

Тем, кто лечится от коронавируса, не стоит пить алкоголь в новогоднюю ночь, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости.

«Здесь, конечно же, лучше поговорить каждый раз с врачом. Но абсолютно точно могу сказать, что приём лечебных препаратов несовместим с приёмом алкоголя, это абсолютная аксиома», – рассказала Попова.

Ранее ПАИ писало, что Анна Попова поделилась указаниями о безопасности встречи Нового года.

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