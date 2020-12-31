Глава Роспотребнадзора рекомендовала не употреблять алкоголь людям на лечении от коронавируса
Тем, кто лечится от коронавируса, не стоит пить алкоголь в новогоднюю ночь, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости.
«Здесь, конечно же, лучше поговорить каждый раз с врачом. Но абсолютно точно могу сказать, что приём лечебных препаратов несовместим с приёмом алкоголя, это абсолютная аксиома», – рассказала Попова.
Ранее ПАИ писало, что Анна Попова поделилась указаниями о безопасности встречи Нового года.