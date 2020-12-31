Псковских водителей просят поторопиться с заменой водительских прав

00:37, 31 декабря 2020, ПАИ

Псковские водители, у которых срок действия водительских удостоверений истёк в текущем году, должны до 31 декабря поменять права, уточнили в госавтоинспекции региона.

Ранее из-за пандемии водителям было позволено управлять машинами с просроченными документами до конца года.

Из-за коронавирусных ограничений срок действия паспортов и водительских удостоверений был продлён указом президента РФ Владимира Путина. Заменить документы, прекратившие действие в период с 1 февраля по 15 июля, разрешалось вплоть до 31 декабря 2020 года.

В ГИБДД предупредили: водителю, у которого истёк срок действия прав, грозит привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. Санкции данной статьи предусматривают штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей, а также задержание транспортного средства и отстранение водителя от управления.

Получается, что забывчивые автомобилисты уже в новогоднюю ночь могут превратиться из добропорядочных автолюбителей в злостных правонарушителей.