C начала эпидемии коронавируса в Ухане прошел ровно год

08:59, 31 декабря 2020, ПАИ

С того момента, как власти Китая официально сообщили, что в городе Ухань центральной провинции Хубэй была зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии, прошел ровно год, передает ТАСС.

В начале 2020 года, в январе, эпидемиологам Поднебесной удалось установить, что возбудителем опасного заболевания стал коронавирус нового типа. Позже ВОЗ дала ему имя собственное - COVID-19.

11 января стало известно о первом летальном исходе, который был вызван новым заболеванием. На тот момент число случаев заражения коронавирусом в Ухане достигло 41. Сейчас, по данным ВОЗ, общее количество инфицированных в мире превышает 80 миллионов, более 1,77 миллиона человек умерло.

По наиболее распространенной версии, самая первая вспышка коронавируса связана с рынком морепродуктов в Ухане. Тем не менее спустя год после ее начала среди ученых по-прежнему нет единого мнения о происхождении инфекции.