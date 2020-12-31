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Общество

C начала эпидемии коронавируса в Ухане прошел ровно год

С того момента, как власти Китая официально сообщили, что в городе Ухань центральной провинции Хубэй была зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии, прошел ровно год, передает ТАСС.  

В начале 2020 года, в январе, эпидемиологам Поднебесной удалось установить, что возбудителем опасного заболевания стал коронавирус нового типа. Позже ВОЗ дала ему имя собственное - COVID-19.

11 января стало известно о первом летальном исходе, который был вызван новым заболеванием. На тот момент число случаев заражения коронавирусом в Ухане достигло 41. Сейчас, по данным ВОЗ, общее количество инфицированных в мире превышает 80 миллионов, более 1,77 миллиона человек умерло.

По наиболее распространенной версии, самая первая вспышка коронавируса связана с рынком морепродуктов в Ухане. Тем не менее спустя год после ее начала среди ученых по-прежнему нет единого мнения о происхождении инфекции.

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