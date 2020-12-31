Жителей Земли с наступающим Новым годом поздравили российские космонавты

09:27, 31 декабря 2020, ПАИ

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, работающие в новогодние праздники на борту Международной космической станции, поздравили всех жителей планеты с наступающими праздниками, передает ТАСС со ссылкой на сайт Роскосмоса.

«Сегодня мы хотим пожелать всем жителям нашей многонациональной страны и мира: берегите себя и близких, будьте здоровы, внимательны друг к другу и будьте вместе. Это самое главное, потому что вместе мы все преодолеем», - поздравил землян Сергей Рыжиков.