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Общество

Пскович спас брошенную больную собаку в поселке Ямм

Пскович спас брошенную больную собаку в поселке Ямм, сообщается в Instagram-аккаунте приюта «Лесопилка». Животное бродило по поселку в поисках еды, но только один мужчина обратил внимание на собаку и позвонил зоозащитникам.

«Когда мы приехали по указанному адресу, собака бегала вокруг дома, который искрился фонариками, содрогался от музыки. Дверь нам не открыли. Собаку мы забрали. Она сама подошла к машине, прося еды.
Теперь у ЯЛТЫ будет всё и еда, и теплая постель, и самое главное мы её вылечим и найдем надежного хозяина. Для этой собаки новогоднее чудо уже произошло) Спасибо неизвестному для нас молодому человеку доброму и неравнодушному», рассказала Псковскому агентству информации руководитель областной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова.

Также она отметила, что у Ялты – так назвали спасенную собаку  имелся вросший ошейник, что является довольно распространенной бедой при плохих хозяевах.

«Часто ошейник надевают в щенячьем возрасте и потом даже внимания не обращают, что собака растет, а он становится мал,  рассекает кожу и начинается воспаление. В данном случае налицо безответственное поведение, ненадлежащий уход. На шее у собаки была ещё и химическая веревка, которая глубоко разрезала кожу и мышцы шеи. Всё загноилось. Как такое не увидеть? А в это время в доме гремела музыка, мигали гирлянды. Тогда как несчастная собака-подросток, мучаясь от боли, сидела под окном дома, и вряд ли её запускали в дом. Во дворе не было ни будки, ни какого-либо укрытия для животного», поделилась Вера.

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