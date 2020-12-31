Пскович спас брошенную больную собаку в поселке Ямм

10:39, 31 декабря 2020, ПАИ

Пскович спас брошенную больную собаку в поселке Ямм, сообщается в Instagram-аккаунте приюта «Лесопилка». Животное бродило по поселку в поисках еды, но только один мужчина обратил внимание на собаку и позвонил зоозащитникам.

«Когда мы приехали по указанному адресу, собака бегала вокруг дома, который искрился фонариками, содрогался от музыки. Дверь нам не открыли. Собаку мы забрали. Она сама подошла к машине, прося еды.

Теперь у ЯЛТЫ будет всё – и еда, и теплая постель, и самое главное – мы её вылечим и найдем надежного хозяина. Для этой собаки новогоднее чудо уже произошло) Спасибо неизвестному для нас молодому человеку – доброму и неравнодушному», – рассказала Псковскому агентству информации руководитель областной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова.

Также она отметила, что у Ялты – так назвали спасенную собаку – имелся вросший ошейник, что является довольно распространенной бедой при плохих хозяевах.

«Часто ошейник надевают в щенячьем возрасте и потом даже внимания не обращают, что собака растет, а он становится мал, рассекает кожу и начинается воспаление. В данном случае налицо безответственное поведение, ненадлежащий уход. На шее у собаки была ещё и химическая веревка, которая глубоко разрезала кожу и мышцы шеи. Всё загноилось. Как такое не увидеть? А в это время в доме гремела музыка, мигали гирлянды. Тогда как несчастная собака-подросток, мучаясь от боли, сидела под окном дома, и вряд ли её запускали в дом. Во дворе не было ни будки, ни какого-либо укрытия для животного», – поделилась Вера.