Куньинский пост скорой помощи получил подарок к Новому году

10:43, 31 декабря 2020, ПАИ

Руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Андрей Карпов передал для сотрудников скорой помощи Куньинского района микроволновую печь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

«Сейчас, в условиях пандемии, очень важно поддерживать врачей, которые практически круглосуточно спасают жизни людей. Многие будут встречать новогодние праздники на рабочем месте, – отметил Андрей Карпов. – Я и сам знаю, как работают медики. Моя мама проработала в Куньинской больнице много лет. Она была заместителем главного врача».

Андрей Карпов поздравил коллектив больницы с наступающим Новым годом, пожелал всем здоровья и выразил большую благодарность каждому за их неоценимый труд.

Кроме того, депутат Псковского областного Собрания Олег Савельев передал микроволновую печь на пункт скорой помощи Куньинского района. Также активисты волонтёрского центра «Единой России» доставляют сотрудникам пункта скорой помощи посёлка Кунья горячие обеды, в которые входят второе блюдо и салат.