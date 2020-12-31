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Общество

Дети из Великих Лук получили подарки в рамках акции «Ёлка желаний»

Дети из Великих Лук получили подарки в рамках акции «Ёлка желаний», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Секретарь Генерального совета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак исполнил новогоднюю мечту семилетнего великолучанина Дементия Матвеева об игровой приставке. Открытку с желанием ребёнка он снял с «Ёлки желаний».

Подарок юному великолучанину от Андрея Турчака вручил депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Спасибо за подарок. Дементий давно мечтал об игровой приставке», – рассказали родители мальчика Вера и Андрей Матвеевы и в знак признательности за исполнение заветного желания сына передали Андрею Турчаку ёлочную игрушку.

Александр Козловский и сам присоединился к акции «Ёлка желаний». Он исполнил новогоднюю мечту пятилетней великолучанки Арины Шпаковой: привез девочке автовоз «Щенячий патруль».

Секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» поздравил Арину и её маму Елену с наступающим Новым годом, пожелал здоровья и счастья.

«Не болей, слушайся маму», – сказал он маленькой великолучанке и передал ей подарок.

Елена Шпакова рассказала, что у её дочери есть целая коллекция с героями мультфильма «Щенячий патруль», а автовоз дополнит коллекцию.

«Ёлка желаний» проходит уже не первый год и направлена, в первую очередь, на исполнение желаний детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также детей с особенностями развития. Александр Козловский отметил, что участники акции не только передают ребятам подарки, но и налаживают контакты с родителями детей, узнают об их проблемах, помогают решать.

«Это очень важная акция. С каждым годом она будет привлекать все больше и больше неравнодушных людей, готовых оказывать помощь», – заключил Александр Козловский.

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