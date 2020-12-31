Роструд: в новом году россияне будут отдыхать целый месяц

12:25, 31 декабря 2020, ПАИ

В следующем году жителей ожидает 30 праздничных дней, пишет «РГ» со ссылкой на Роструд. Таким образом, на Новый год предстоит десять дней отдыха: с 1 по 10 января.

День защитника Отечества 23 февраля выпадает на вторник, поэтому россиян ожидает рабочая суббота — 20 февраля, а затем три дня отдыха, так что следующая неделя окажется короткой: всего три дня.

На Международный женский день выходными будут три дня — с 6 по 8 марта, а затем предстоит четырехдневная рабочая неделя.

Две сокращенные рабочие недели по четыре дня запланированы и на май: выходные продлятся с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.