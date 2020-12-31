Александр Козловский поздравил жителей Псковской области с наступающим Новым годом и Рождеством

12:51, 31 декабря 2020, ПАИ

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы РФ Александр Козловский поздравил жителей Псковской области с наступающим Новым годом и Рождеством. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Александр Козловский подчеркнул, что уходящий год стал настоящим испытанием для всех жителей Земли, но дал людям бесценный опыт, укрепил веру и открыл новые возможности.

«Пусть наступающий год будет щедр и оправдает все наши ожидания, принесёт душевный покой и оптимизм, финансовую стабильность и уверенность в завтрашнем дне! Пусть осуществится все задуманное и запланированное!» – отметил депутат и пожелал псковичам крепкого здоровья, прекрасного настроения и исполнения желаний.