Автомобиль перевернулся на дороге в Дновском районе
Автомобиль KIA перевернулся на дороге в Дновском районе. ДТП произошло на выезде из Дно, сообщает корреспондент газеты «Дновец».
За рулём машины находилась девушка. По словам очевидцев, ей стало плохо, в результате чего она не справилась с управлением автомобиля. Машина перевернулась.
Очевидцы ДТП вытащили водителя из автомобиля. На место дорожного происшествия прибыли сотрудники полиции, МЧС и скорая медицинская помощь.
Девушке оказали первую медицинскую помощь. У неё шок. Однако госпитализировать её не потребовалось.