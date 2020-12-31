Автомобиль перевернулся на дороге в Дновском районе

13:19, 31 декабря 2020, ПАИ

Автомобиль KIA перевернулся на дороге в Дновском районе. ДТП произошло на выезде из Дно, сообщает корреспондент газеты «Дновец».

За рулём машины находилась девушка. По словам очевидцев, ей стало плохо, в результате чего она не справилась с управлением автомобиля. Машина перевернулась.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















Очевидцы ДТП вытащили водителя из автомобиля. На место дорожного происшествия прибыли сотрудники полиции, МЧС и скорая медицинская помощь.

Девушке оказали первую медицинскую помощь. У неё шок. Однако госпитализировать её не потребовалось.