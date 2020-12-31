Александр Котов: 2021 год мы встречаем с надеждой и верой в лучшее и обязательно преодолеем все трудности

14:46, 31 декабря 2020, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил жителей Псковской области с наступающим Новым годом и Рождеством. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов отметил, что уходящий 2020 год стал для всех псковичей непростым испытанием – это было сложное, напряжённое, непредсказуемое время.

«Но всё же он принёс не только трудности и несбывшиеся надежды, но и многому научил: мобилизовать силы и ресурсы, принимать оперативные решения, осваивать новые компетенции. Этот год дал возможность увидеть, что рядом с нами много хороших и отзывчивых людей, преданных призванию профессионалов, порой настоящих героев», – сказал спикер областного Собрания.

Он также подчеркнул, что 2020 год подарил людям уникальный опыт. «Неожиданно вырвавшись из привычного суетливого ритма жизни, мы вдруг осознали, что многие вещи, которые казались очень важными, на самом деле отнюдь не главные, а по-настоящему ценным является здоровье близких, лад в семье, общение с друзьями, гармония с окружающим миром», – заметил Александр Котов.

«2021 год мы встречаем с надеждой и верой в лучшее и обязательно преодолеем все трудности! – подчеркнул спикер облсобрания. – Пусть новогодняя ночь принесёт ощущение праздника и волшебства. Пусть желания, загаданные под бой новогодних курантов, сбудутся. Пусть в вашем доме будет достаток и любовь. Пусть все будут здоровы!»