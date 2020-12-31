0
15:44
Елена Бибикова пожелала жителям Псковской области спокойствия и стабильности в 2021 году
15:40
Что есть в Новый год, чтобы избежать похмелья
15:33
Стойкости и позитива в новом году пожелал жителям Псковской области Аркадий Мурылёв
14:18
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с наступающим Новым годом (ВИДЕО)
13:43
Алкоголь — это не выход: Почему пьют женщины, как коронавирус усугубляет запой и что повышает уровень серотонина
13:23
Игорь Иванов: Напряжённость 2020 года отразил лозунг профсоюзов – «Солидарность сильнее заразы!»
13:02
#Опросник ПАИ: С Новым годом!
Еще новости
Общество

Елена Бибикова пожелала жителям Псковской области спокойствия и стабильности в 2021 году

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор РФ от Псковской области Елена Бибикова поздравила псковичей с наступающим Новым годом и Рождеством. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате сенатора.

«Светлые зимние праздники наполняют жизнь каждого из нас радостным волнением, согревают теплом и уютом домашнего очага, ожиданием счастливых перемен!» – отметила сенатор.

Елена Бибикова подчеркнула, что уходящий год для всех россиян был напряжённым и непростым.

«Он потребовал стойкости, выдержки и мужества, мудрых и взвешенных решений, – отметила Елена Бибикова. – С тревогой и беспокойством мы переживали за родных и близких, за тех, кто на передовой борьбы с новыми вызовами рисковал жизнью и здоровьем. Пусть все трудности и жизненные испытания сделают нас сильнее, укрепят наш дух, а добрые события подарят веру в лучшее!»

Елена Бибикова выразила надежду, что наступающий 2021 год принесёт спокойствие и стабильность, станет продолжением всех благих начинаний и пожелала жителям Псковской области крепкого здоровья, успехов и новых достижений, любви, счастья, мира и благополучия.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сколько в Пскове необходимо построить новых мостов?
Проголосовать >>>

Елена Бибикова пожелала жителям Псковской области спокойствия и стабильности в 2021 году
31 декабря 2020
Елена Бибикова пожелала жителям Псковской области спокойствия и стабильности в 2021 году
Что есть в Новый год, чтобы избежать похмелья
31 декабря 2020
Что есть в Новый год, чтобы избежать похмелья
Стойкости и позитива в новом году пожелал жителям Псковской области Аркадий Мурылёв
31 декабря 2020
Стойкости и позитива в новом году пожелал жителям Псковской области Аркадий Мурылёв
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с наступающим Новым годом (ВИДЕО)
31 декабря 2020
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с наступающим Новым годом (ВИДЕО)
Игорь Иванов: Напряжённость 2020 года отразил лозунг профсоюзов – «Солидарность сильнее заразы!»
31 декабря 2020
Игорь Иванов: Напряжённость 2020 года отразил лозунг профсоюзов – «Солидарность сильнее заразы!»
#Опросник ПАИ: С Новым годом!
31 декабря 2020
#Опросник ПАИ: С Новым годом!
100 человек умерло от коронавируса в Псковской области с начала пандемии
31 декабря 2020
100 человек умерло от коронавируса в Псковской области с начала пандемии
В Новый год без ковида – ПАИ-live c Алексеем Васильевым и Борисом Андреевым
31 декабря 2020
В Новый год без ковида – ПАИ-live c Алексеем Васильевым и Борисом Андреевым

Идет загрузка...