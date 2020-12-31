Елена Бибикова пожелала жителям Псковской области спокойствия и стабильности в 2021 году

15:44, 31 декабря 2020, ПАИ

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор РФ от Псковской области Елена Бибикова поздравила псковичей с наступающим Новым годом и Рождеством. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате сенатора.

«Светлые зимние праздники наполняют жизнь каждого из нас радостным волнением, согревают теплом и уютом домашнего очага, ожиданием счастливых перемен!» – отметила сенатор.

Елена Бибикова подчеркнула, что уходящий год для всех россиян был напряжённым и непростым.

«Он потребовал стойкости, выдержки и мужества, мудрых и взвешенных решений, – отметила Елена Бибикова. – С тревогой и беспокойством мы переживали за родных и близких, за тех, кто на передовой борьбы с новыми вызовами рисковал жизнью и здоровьем. Пусть все трудности и жизненные испытания сделают нас сильнее, укрепят наш дух, а добрые события подарят веру в лучшее!»

Елена Бибикова выразила надежду, что наступающий 2021 год принесёт спокойствие и стабильность, станет продолжением всех благих начинаний и пожелала жителям Псковской области крепкого здоровья, успехов и новых достижений, любви, счастья, мира и благополучия.