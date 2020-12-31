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Два автомобиля столкнулись у «Гулливера» в Пскове

Два автомобиля столкнулись на улице Коммунальной в Пскове. ДТП произошло 31 декабря около 17:50 возле торгового центра «Гулливер», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам очевидцев, автомобиль Hyundai врезался в Renault. Предположительно, водитель Hyundai находится в состоянии алкогольного опьянения.

На место ДТП приехали сотрудники ДПС, аварийно-спасательной службы и пожарные. В ДТП никто не пострадал.

Причины и обстоятельства ДТП уточняются.

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