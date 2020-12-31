Псковское отделение Пенсионного фонда на период зимних каникул открывает горячую линию

18:08, 31 декабря 2020, ПАИ

С 01 по 10 января 2021 года в региональном отделении будет работать телефон горячей линии. Об этом ПАИ сообщили в самом фонде.



​Позвонив по номеру 8 (8112) 69-64-05, можно получить консультацию по вопросам пенсионного обеспечения, представления отчетности, оформления сертификата на МСК и распоряжения его средствами и т. д.

Также задать вопрос можно письменно через Центр консультирования* на сайте ПФР либо страницу Отделения в социальной сети «ВКонтакте». Вопросы получения единовременной выплаты (по Указу** президента) родители могут задать через электронный сервис, специально запущенный для информационной поддержки и консультирования семей относительно выплат на детей.

*Письменные обращения граждан и организаций рассматриваются в рамках Федерального закона от 02.05.2006 № 59 - ФЗ (ред. от 03.11.2015) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

*** Указ Президента РФ от 17.12.2020 г. №797 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей».