Арест автомобиля вынудил великолучанина погасить долг

18:47, 31 декабря 2020, ПАИ

В Великих Луках местный житель отказывался платить задолженность в 268 тысяч рублей, сообщает сайт Luki.ru.

Великолукские судебные приставы ограничили великолучанина в праве выезда за пределы Российской Федерации и вынесли запрет на регистрационные действия его имущества.

После обращения взыскания на его заработную плату часть задолженности удалось взыскать. Приставы установили, что в собственности у мужчины есть автомобиль Nissan Primera. Транспорт великолучанина описали и арестовали, документы на автомобиль направлены на принудительную реализацию.

Узнав о данной ситуации со своим транспортным средством, должник в кратчайший срок предпринял меры для оплаты задолженности. Денежные средства поступили на депозитный счет отделения судебных приставов в полном объёме.Все ограничительные меры сняты, арестованное имущество отозвано с реализации. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.