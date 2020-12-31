0
23:56
Новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам
22:26
Оксана Фёдорова: Цените каждый миг вашей жизни
22:10
Определены победители премии «Народное признание – 2020»
21:37
Восемь вещей, которые нельзя делать в первый день нового года
19:47
Кто жена Деда Мороза и где родители Снегурочки?
19:39
Руководитель клуба «Зубрёнок» Андрей Мусатов завоевал статуэтку «Народного признания – 2020»
19:34
Полицейские из Печор Иван Кекин и Александр Волков победили в «Народном признании – 2020» в номинации «Защита»
Еще новости
Общество

Арест автомобиля вынудил великолучанина погасить долг

В Великих Луках автомобилист отдал долг только после ареста автомобиля. Фото navigato.ru

 

В Великих Луках местный житель отказывался платить задолженность в 268 тысяч рублей, сообщает сайт Luki.ru.

Великолукские судебные приставы ограничили великолучанина в праве выезда за пределы Российской Федерации и вынесли запрет на регистрационные действия его имущества.

После обращения взыскания на его заработную плату часть задолженности удалось взыскать. Приставы установили, что в собственности у мужчины есть автомобиль Nissan Primera. Транспорт великолучанина описали и арестовали, документы на автомобиль направлены на принудительную реализацию.

Узнав о данной ситуации со своим транспортным средством, должник в кратчайший срок предпринял меры для оплаты задолженности. Денежные средства поступили на депозитный счет отделения судебных приставов в полном объёме.Все ограничительные меры сняты, арестованное имущество отозвано с реализации. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сколько в Пскове необходимо построить новых мостов?
Проголосовать >>>

Новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам
31 декабря 2020
Новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам
Оксана Фёдорова: Цените каждый миг вашей жизни
31 декабря 2020
Оксана Фёдорова: Цените каждый миг вашей жизни
Определены победители премии «Народное признание – 2020»
31 декабря 2020
Определены победители премии «Народное признание – 2020»
Восемь вещей, которые нельзя делать в первый день нового года
31 декабря 2020
Восемь вещей, которые нельзя делать в первый день нового года
Кто жена Деда Мороза и где родители Снегурочки?
31 декабря 2020
Кто жена Деда Мороза и где родители Снегурочки?
Руководитель клуба «Зубрёнок» Андрей Мусатов завоевал статуэтку «Народного признания – 2020»
31 декабря 2020
Руководитель клуба «Зубрёнок» Андрей Мусатов завоевал статуэтку «Народного признания – 2020»
Полицейские из Печор Иван Кекин и Александр Волков победили в «Народном признании – 2020» в номинации «Защита»
31 декабря 2020
Полицейские из Печор Иван Кекин и Александр Волков победили в «Народном признании – 2020» в номинации «Защита»
Студенты пытались украсть шар с городской ёлки в Великих Луках
31 декабря 2020
Студенты пытались украсть шар с городской ёлки в Великих Луках

Идет загрузка...