Студенты пытались украсть шар с городской ёлки в Великих Луках
Полицейские сумели предупредить кражу шара с центральной городской елки в Великих Луках, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.
В ночь на 30 декабря злоумышленники пытались похитить новогодние украшения с ёлки на площади Ленина. Их добычей стал большой серебряный шар. Но действия молодых людей были пресечены патрульным нарядом.
Установлено, что украсть игрушку пытались местные студенты. По факту кражи проводится проверка.