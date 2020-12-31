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Общество

Студенты пытались украсть шар с городской ёлки в Великих Луках

Полицейские сумели предупредить кражу шара с центральной городской елки в Великих Луках, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

В ночь на 30 декабря злоумышленники пытались похитить новогодние украшения с ёлки на площади Ленина. Их добычей стал большой серебряный шар. Но действия молодых людей были пресечены патрульным нарядом.

Установлено, что украсть игрушку пытались местные студенты. По факту кражи проводится проверка.

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