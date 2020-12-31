С первого января станет обязательной маркировка одежды и белья в магазинах

19:04, 31 декабря 2020, ПАИ

С 1 января 2021 года в России стартует обязательная маркировка товаров легкой промышленности. Марку получит кожаная и трикотажная одежда, пальто, плащи, постельное, кухонное, столовое белье.



На продукцию ставится цифровой код Data Matrix, который укажет происхождение товара и его путь.

«Маркировка не только сократит объем нелегального оборота, контрафакта, но и гарантирует права потребителя на качественный товар», – пояснили ФАН в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором системы маркирования товаров в России.

В национальной системе маркировки и прослеживания продукции «Честный знак» зарегистрировано более 66 тыс. участников оборота товаров легкой промышленности, эмитировано 527 млн кодов маркировки.

На сегодня пользователи приложения «Честный знак» проверили коды 277 тысяч товаров легкой промышленности.

К системе маркировки «Честный знак» уже подключены участники оборота табака, обуви, парфюма, шин, фототоваров.



Ранее, как писало ПАИ, в России предложили маркировать продукты с излишним содержанием сахара.

