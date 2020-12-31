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Общество

Глава города поздравила псковичей с наступающим Новым годом и Рождеством

Елна Полонская поздравила псковичей с зимними праздниками. Фото администрации

 

Глава Пскова Елена Полонская поздравила горожан с наступающим Новым годом и Рождеством, сообщила городская администрация.

«Новый год - это праздник, который был и остаётся символом добра и надежды.

Уходящий год был наполнен событиями, напряженной работой, подарил нам радость открытий, побед и достижений, а также неоценимый жизненный опыт. Уверена, что новый год будет не менее насыщенным и принесет нам добрые перемены.

Желаю вам в новом году крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях, профессиональных свершений, поддержки и внимания дорогих вам людей. Пусть 2021 год станет для вас временем новых свершений, принесёт счастье в дом, благополучие, согласие и любовь!»  - сказала городская глава.

 

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