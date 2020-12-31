Оксана Фёдорова: Цените каждый миг вашей жизни
Оксана Фёдорова поздравила своих подпсчиков в Instagram.
- Дорогие друзья! От всей души я поздравляю вас с Новым годом и Рождеством. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго. Цените каждый миг вашей жизни. Дарите вашим любимым и родным ваши внимание и любовь. Берегите своё здоровье. Сохраняйте позитив и спешите делать добро.
Оксана Фёдорова сопроводила видео следующей репликой: «Возможно, это не тот год, который дал нам то, о чем мечтали. Но это год, который научил нас ценить то, что у нас есть».