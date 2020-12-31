Новогодние песни плохо влияют на психику людей
Прослушивание новогодних и рождественских песен может негативно сказаться на психическом здоровье, заявила клинический психолог Линда Блэр.
- Люди, которые работаю в магазинах, вынуждены выключать рождественскую музыку, потому что они не способны ни на чём сосредоточиться. Вы просто направляете все свои силы на то, чтобы не слышать то, что играет вокруг, - рассказала психолог в беседе с Business Insider.
Проанализировав главные хиты Нового года - песню Мэрайи Кэри All I Want for Christmas is You и Майкла Бубле It's Beginning To Look a Lot Like Christmas, учёные узнали, что они создают U-эффект: сначала поднимают настроение, но затем приводят к скуке и раздражению.
В публикации объясняется, что такие песни возвращают человека в предновогодний стресс, когда деньги заканчиваются, а список дел растёт.
Издание также отмечает, что новогодние песни перенасыщают людей информацией и мешают концентрации.