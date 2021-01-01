Десять кораблей Черноморского флота встретили Новый год в Средиземном море

09:07, 01 января 2021, ПАИ

Десять кораблей Черноморского флота встретили Новый год в Средиземном море, передаёт ТАСС со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ. Экипажи входят в состав постоянной группировки ВМФ в дальней морской зоне.

На данный момент в Средиземном море в составе группировки сил ВМФ находится фрегат «Адмирал Григорович», малый ракетный корабль «Вышний Волочек», морской тральщик «Валентин Пикуль» и другие корабли и суда обеспечения.

На кораблях состоялись новогодние праздничные мероприятия. Матросы, мичманы, старшины и офицеры получили поздравления от своих родных и близких. Также военнослужащих и их семьи с Новым годом поздравил командующий ЧФ вице-адмирал Игорь Осипов.