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Общество

С 1 января удалённая работа будет регулироваться Трудовым кодексом

 

С 1 января вступают в силу изменения в ТК РФ, которые касаются удалённой работы, пишет «РГ». Законодатели ввели три категории дистанционной работы: на постоянной основе, на полгода, частично стационарно, частично удалённо. При этом время работы в таком режиме устанавливается либо локальным актом, либо работник сам выбирает рабочие часы.

Работодателям запрещается снижать зарплату сотрудникам, перешедшим на удалёнку, а уволить человека можно, если он не выходят на связь более двух рабочих дней без уважительной причины.

При этом перевести работника на удалёнку возможно только с его согласия. Исключение составляют обстоятельства, подтверждённые решением органом государственной власти или местного самоуправления, например ЧС, эпидемия и тому подобные. В этом случае работодатель обязан обеспечить сотрудника всем необходимым оборудованием.

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