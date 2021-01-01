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Общество

Псковичам рассказали, как не навредить здоровью в новогодние каникулы

В новогодние праздники столы ломятся от угощения, а культурная программа весьма разнообразна даже во время коронавирусной инфекции. Как не навредить здоровью за эти дни, Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Первыми в группу риска входят многокомпонентные салаты, приготовленные  из нескольких ингредиентов с заправкой из сметаны или майонеза. Сюда же, по мнению специалистов ведомства, отправляются кондитерские изделия с кремом и полуфабрикаты из рубленного мяса.

« Готовьте салаты, блюда из рубленого мяса, холодец в небольших количествах. Тщательно промывайте проточной водой и обдавайте кипятком зелень, овощи, фрукты. Соблюдайте условия хранения продуктов и не забывайте про сроки годности. Не храните готовые блюда и сырые вместе, а заправленные салаты – больше суток», - рекомендовали в ведомстве.

Также в Роспотрбенадзоре посоветовали не садиться за стол голодными, а 1 января не пропускать завтрак, обед и ужин. Не стоит пробовать все блюда, чем разнообразнее пища, тем больше нагрузка на организм. Не нужно запивать еду газированными напитками. И наконец, нельзя отправляться сразу из-за стола кататься на горку, немедленно вставать на лыжи или коньки.

 

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