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Общество

С 2021 года ранее возникшее право собственности можно зарегистрировать бесплатно

С 2021 года ранее возникшее право собственности можно зарегистрировать бесплатно, рассказали Псковскому агентству информации в Управлении Росреестра по Псковской области. Поэтому с 1 января 2021 года государственная пошлина за регистрацию ранее возникшего права не потребуется.

19 декабря 2020 года вступил в силу федеральный закон «О внесении изменений в статью 70 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» и статью 16 Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«В связи с этим с указанного числа и до 01.03.2026 будет действовать упрощённый порядок оформления прав граждан на жилые или садовые дома, построенные на земельных участках, предназначенных как для ведения гражданами садоводства, так и для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства», – отметили в ведомстве.

Оформление прав на такие объекты недвижимого имущества будет осуществляться при наличии права на земельный участок на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем. Уведомление о планируемом строительстве и его окончании не требуется.

«Довольно часто звучит вопрос о том, надо ли регистрировать ранее возникшее право в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), ведь оно признаётся юридически действительны. В случае если  право было зарегистрировано до 31.01.1998, то в записях ЕГРН отметки о его регистрации нет. До этой даты права на недвижимость регистрировали различные организации, такие как БТИ или органы местного самоуправления», – также рассказали агентству в управлении.

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