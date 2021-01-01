Изобретён биосенсор, определяющий опасный уровень коронавируса в воздухе

12:12, 01 января 2021, ПАИ

Изобретён биосенсор, определяющий опасный уровень коронавируса в воздухе, сообщается на официальном сайте ассоциации университетов Валенсии RUVID.

Прибор способен анализировать качество воздуха, после чего обнаруживать вирус в домах, транспорте, общественных заведениях и других местах. Сейчас прототип тестируют в рамках исследования в одной из больниц.

Авторство разработки принадлежит исследователям из Политехнического университета Валенсии (UPV) и Университета Валенсии (UV) в Италии. Учёные этих вузов создали высокочувствительный биосенсор, который непрерывно отслеживает концентрацию SARS-CoV-2 в аэрозолях окружающей среды и выявляет опасную концентрацию вируса.

«Сенсор использует специфические антитела, которые могут обнаружить SARS-CoV-2 в воздухе. Если вирус выявляется, система подаёт сигнал», — рассказал Анхель Макейра, профессор кафедры химии и директор Института молекулярного распознавания и технологического развития (IDM) в UPV.