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Общество

Изобретён биосенсор, определяющий опасный уровень коронавируса в воздухе

Изобретён биосенсор, определяющий опасный уровень коронавируса в воздухе, сообщается на официальном сайте ассоциации университетов Валенсии RUVID.

Прибор способен анализировать качество воздуха, после чего обнаруживать вирус в домах, транспорте, общественных заведениях и других местах. Сейчас прототип тестируют в рамках исследования в одной из больниц.

Авторство разработки принадлежит исследователям из Политехнического университета Валенсии (UPV) и Университета Валенсии (UV) в Италии. Учёные этих вузов создали высокочувствительный биосенсор, который непрерывно отслеживает концентрацию SARS-CoV-2 в аэрозолях окружающей среды и выявляет опасную концентрацию вируса.

«Сенсор использует специфические антитела, которые могут обнаружить SARS-CoV-2 в воздухе.  Если вирус выявляется, система подаёт сигнал», — рассказал Анхель Макейра, профессор кафедры химии и директор Института молекулярного распознавания и технологического развития (IDM) в UPV.

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