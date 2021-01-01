Январь-2021: не рисковать и не суетиться

12:29, 01 января 2021, ПАИ

Астролог и колумнист Псковского агентства информации Наталья Баранова продолжает рассказ о том, как большой мир звёзд влияет на человека. В новой статье астролог предлагает гороскоп на январь 2021 года.

Обычно люди дают себе обещания начать новую жизнь с нового года: пойти в спортзал, бросить курить, не есть после шести, начать искать другую работу. Наверняка у кого-то даже получается следовать данным себе обещаниям. Но в этот раз сделать это будет сложнее. Планетарные энергии точно не на вашей стороне.

6 января Марс из горячего, решительного Овна переходит в инертного ленивого Тельца. И дело не только в том, что с дивана будет поднять себя гораздо сложнее. Все внешние дела будут двигаться очень медленно, потребуется время на раскачку и много сил для того, чтобы преодолеть лень, инерцию и сопротивление среды. Поэтому все важные дела лучше успеть сделать до 6 января.

Творческий подъём возможен лишь во второй половине месяца, когда Венера сделает тригон с Ураном. Тогда креативным людям можно ждать новых нестандартных идей. Инсайтам способствует и переход Меркурия — планеты, отвечающей за мышление, – в неординарного и безбашенного Водолея.

А вот самый удачный день для реализации творческих проектов наступит лишь в самом конце января – 28-го числа, когда будет полнолуние во Льве. Велик шанс повысить свой авторитет, сорвать аплодисменты, найти покровителя.

В плане финансов в январе лучше не рисковать, не вовлекаться в сомнительные сделки. Действуйте только в том случае, если уверены в благополучном финале. 8 января Венера — планета, отвечающая за деньги и отношения, – переходит в Козерога. Любовная и финансовая жизнь тоже тускнеет. Мы включаем голову, начинаем критично и придирчиво смотреть на вторую половинку, начинаем считать потраченные в новогодние праздники деньги. Другой аспект прогматичной Венеры в Козероге — надёжность. Поэтому в этот период могут завязаться по-настоящему прочные отношения, но им может не хватать огонька. В последнюю неделю января высока вероятность конфликтов и ссор на почве ревности.

Самый подходящий день для планирования, хотя бы на ближайший месяц, – 13 января, новолуние. Приветствуется чёткая структура, расписание, дружба со временем. Для проектов, которые хорошо продуманны и чётко выверены, открывается зелёный коридор к реализации.

Конец января чреват неожиданностями, конфликтами и травмоопасными ситуациями. Самый неприятный день в этом смысле 20 января, когда Марс соединяется с Ураном. Будьте особенно внимательны за рулём и на транспорте вообще. Не поддавайтесь на провокации и не провоцируйте сами. Следите за словами. День в буквальном смысле слова взрывоопасный. В быту тоже вероятны травмоопасные ситуации. Особенно рискуют люди, у которых есть планеты и важные точки гороскопа в Тельце, Скорпионе, Льве и Водолее.