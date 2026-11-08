18 онкопациентов из Псковской области направили на лечение в Москву по итогам визита федеральных специалистов

10:31, 08 ноября 2026, ПАИ

В октябре в консультативной поликлинике Псковской областной клинической больницы прошла масштабная работа по отбору пациентов для высокотехнологичного лечения в Национальном медицинском исследовательском центре оториноларингологии ФМБА России (НМИЦО ФМБА) – ведущем профильном центре страны. Об этом ПАИ сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.

За это время 58 пациентов получили консультации федеральных экспертов, 18 человек отобраны для прохождения высокотехнологичного лечения в Москве. Это значит, что 18 псковичей с онкологическими заболеваниями лор-органов (доброкачественными и злокачественными опухолями головы и шеи) получат помощь лучших специалистов страны, отметили специалисты министерства здравоохранения. А отбор они прошли, не выезжая из региона для первичного этапа диагностики.

По завершении консультаций состоялось рабочее совещание, на котором обсудили актуальные проблемы региона в области онкологии лор-органов, стратегию дальнейшего сотрудничества Псковской областной клинической больницы и НМИЦО ФМБА и возможности расширения совместных программ для пациентов Псковской области.

«Такие выезды – это реальная возможность для псковичей получить помощь федерального уровня без необходимости ехать в Москву на первичный приём», – отметили в министерстве.