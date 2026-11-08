День памяти погибших при исполнении служебного долга сотрудников органов внутренних дел отмечают в РФ

11:00, 08 ноября 2026, ПАИ

День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел РФ отмечается в России сегодня, 8 ноября. Об этом сообщается в канале «МВД России» в MAX.

«Борьба с преступностью связана с риском для жизни и порой не обходится без потерь. Каждая гибель полицейского – трагедия для его командиров и товарищей, невосполнимая утрата для родных и близких. В МВД России чтут память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга», – отметили в ведомстве.

В их честь в регионах страны установлены памятники и мемориальные доски, их именами названы улицы и школы. Сегодня таких мемориальных объектов более двух тысяч. Имена сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей и удостоенных звания Героя Российской Федерации или награждённых за проявленное мужество и отвагу орденами Российской Федерации, зачисляются навечно в реестр сотрудников органов внутренних дел РФ. Сейчас в реестре 2 547 сотрудников, в текущем году планируются к занесению ещё 12 имён.

Ведомство оказывает помощь семьям погибших коллег. Сегодня под патронатом Министерства находится более 17 тысяч членов семей сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей.