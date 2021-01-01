Топ книг – 2020 озвучила Центральная городская библиотека Пскова

13:10, 01 января 2021, ПАИ

В фонд Центральной городской библиотеки Пскова поступили книги, которые были признаны лучшими и авторитетными жюри, и читателями в 2020 году, рассказали Псковскому агентству информации в библиотеке.

В уходящем году в народном голосовании за победителей 15-го сезона Национальной литературной премии «Большая книга» приняли участие читатели из более 40 стран мира. По его итогам лауреатом стала и знаменитая трилогия Дины Рубиной «Наполеонов обоз».

«Рябиновый клин», «Белые лошади» и «Ангельский рожок» –все три книги романа при всём множестве тем и мотивов рассказывают историю огромной любви между двумя сильными людьми, разлучёнными жизнью. И эта история оборачивается поистине трагической развязкой», – поделились с псковичами сотрудники учреждения.

Победителем Национальной литературной премии «Большая книга» по решению жюри в 2020 году стал Александр Иличевский и его роман «Чертёж Ньютона».

«Сердечно поздравляем с Новым годом и Рождеством! Желаем здоровья и благополучия! Ждём в нашей библиотеке. У нас вы обязательно найдёте ту книгу, от которой точно не сможете оторваться! Для всех псковичей и гостей ещё один наш новогодний подарок – выставка графики и текстильного коллажа Лилии Момотовой», – поздравила горожан библиотека.