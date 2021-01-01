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Общество

С 1 января вступил в силу запрет на посещение пляжа с животными

С 1 января вступил в силу ряд запретов во время пребывания на пляже, предаёт РИА Новости. Нынешним летом уже нельзя будет взять с собой на море или озеро любимого питомца. Вход на пляж с животными запрещён. Исключение составляют только собаки-поводыри, выполняющие свой служебный долг.

Также россиян ограничили в плане спортивных игр на пляжах страны и запретили «допускать действия, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся». Нельзя будет купаться при подъёме на пляже красного или чёрного флага, а также заплывать за буйки, срывать их или притапливать.

«На пляжах организаций отдыха и оздоровления детей в период купания детей спасательная лодка со спасателем должна находиться не далее двух метров от внешней стороны границы зоны купания», – отмечается в документе.

Устанавливаются также обязательные требования к владельцам пляжей. С 1 июня 2021 года они будут обязаны проводить водолазное обследование дна пляжа в границах заплыва, обеспечивать создание и работу спасательных постов на весь период эксплуатации пляжей и сообщать в экстренные службы о ЧС.

 

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