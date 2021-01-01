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Общество

Умер основатель посёлка Энергетиков Алексей Мешков

 

31 декабря в возрасте 94 лет ушёл из жизни легендарный псковский энергетик Алексей Мешков, поделились с Псковским агентством информации в редакции газеты «Коммуна».

Свой трудовой путь Алексей Алексеевич начал ещё во время войны в эвакогоспитале. В середине 50-х возглавлял Вологодскую ТЭЦ, потом Череповецкую ГРЭС. В октябре 1983 года был направлен в Псков для восстановления городской ГРЭС.

Ему пришлось работать в сложнейших условиях, но Алексей Алексеевич сумел отстоять электростанцию и организовать строительство двух энергоблоков.  Под его руководством был построен посёлок Дедовичи со всей необходимой инфраструктурой. 

Проститься с Алексеем Алексеевичем можно будет 3 января:

в 11:00 – на ул. Весенней, 9, 

в 11:30 – у Псковской ГРЭС, 

в 12:30 – у кладбища в Красных горках. 

 

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