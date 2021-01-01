Умер основатель посёлка Энергетиков Алексей Мешков

14:15, 01 января 2021, ПАИ

31 декабря в возрасте 94 лет ушёл из жизни легендарный псковский энергетик Алексей Мешков, поделились с Псковским агентством информации в редакции газеты «Коммуна».

Свой трудовой путь Алексей Алексеевич начал ещё во время войны в эвакогоспитале. В середине 50-х возглавлял Вологодскую ТЭЦ, потом Череповецкую ГРЭС. В октябре 1983 года был направлен в Псков для восстановления городской ГРЭС.

Ему пришлось работать в сложнейших условиях, но Алексей Алексеевич сумел отстоять электростанцию и организовать строительство двух энергоблоков. Под его руководством был построен посёлок Дедовичи со всей необходимой инфраструктурой.

Проститься с Алексеем Алексеевичем можно будет 3 января:

в 11:00 – на ул. Весенней, 9,

в 11:30 – у Псковской ГРЭС,

в 12:30 – у кладбища в Красных горках.