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Общество

Михаил Ведерников выразил соболезнования близким Алексея Мешкова в связи с его кончиной

«Большая потеря для Дедовичского района и для всех нас. Вчера ушёл из жизни почётный гражданин муниципалитета Алексей Алексеевич Мешков», – сообщил губернатор в своем Instagram-аккаунте, а также выразил свои соболезнования родным и близким Алексея Мешкова.

«Он более 70 лет трудился на благо района, внёс ключевой вклад в строительство здания гостиницы «Русь», районного Дома культуры, больничного комплекса, а также всего современного облика микрорайона Энергетиков. За месяц до конца я года вручил ему медаль «За заслуги перед Псковской областью». Трудолюбивый, честный, искренний – его будет не хватать всему региону. Для всех нас Алексей Алексеевич был примером и до последних дней искренне переживал за район и судьбу ГРЭС. Буквально вчера решал вопрос, чтобы дочери разрешили находиться в больнице рядом с отцом. Не успели... Приношу искренние соболезнования родным и близким Алексея Алексеевича. Царствие небесное», – написал губернатор.

Глава региона также отметил, что администрация области окажет семье всю необходимую помощь.

 

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