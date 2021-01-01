0
17:20
С 1 января размер маткапитала в России увеличился на 3, 7%
16:30
Депутат Михаил Шмырев в первый день Нового года развез обеды медикам
16:15
Полицейские Великих Лук поздравили сирот с Новым годом
14:47
Михаил Ведерников выразил соболезнования близким Алексея Мешкова в связи с его кончиной
13:52
С 1 января вступил в силу запрет на посещение пляжа с животными
12:29
Январь-2021: не рисковать и не суетиться
11:19
Юлия Пересильд: Здравствуй, новое и прекрасное
Еще новости
Общество

В России вступили в силу новые правила разжигания костров на дачах

Согласно новым правилам, расстояние между мангалом для шашлыка и ближайшей постройкой на даче должно составлять не менее пяти метров, передает РБК.  

«При использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях) на земельных участках <...> противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров», — говорится в документе.
 

Сухие листья разрешается жечь только в специальной яме или в металлической бочке. При этом последняя должна иметь не менее метра в диаметре и 30 сантиметров в глубину. Объем бочки должен составлять не более одного кубического метра и ее необходимо закрывать крышкой.
При скорости ветра более 5 м/c костры нельзя разводить на торфяных почвах, а также при объявлении на территории, где расположен дачный участок, особого противопожарного режима.

 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сколько в Пскове необходимо построить новых мостов?
Проголосовать >>>

С 1 января размер маткапитала в России увеличился на 3, 7%
01 января 2021
С 1 января размер маткапитала в России увеличился на 3, 7%
Депутат Михаил Шмырев в первый день Нового года развез обеды медикам
01 января 2021
Депутат Михаил Шмырев в первый день Нового года развез обеды медикам
Полицейские Великих Лук поздравили сирот с Новым годом
01 января 2021
Полицейские Великих Лук поздравили сирот с Новым годом
Михаил Ведерников выразил соболезнования близким Алексея Мешкова в связи с его кончиной
01 января 2021
Михаил Ведерников выразил соболезнования близким Алексея Мешкова в связи с его кончиной
С 1 января вступил в силу запрет на посещение пляжа с животными
01 января 2021
С 1 января вступил в силу запрет на посещение пляжа с животными
Юлия Пересильд: Здравствуй, новое и прекрасное
01 января 2021
Юлия Пересильд: Здравствуй, новое и прекрасное
Сегодня в селе Павы сгорел дом, есть пострадавшие
01 января 2021
Сегодня в селе Павы сгорел дом, есть пострадавшие
Десять кораблей Черноморского флота встретили Новый год в Средиземном море
01 января 2021
Десять кораблей Черноморского флота встретили Новый год в Средиземном море

Идет загрузка...