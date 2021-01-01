В России вступили в силу новые правила разжигания костров на дачах

15:48, 01 января 2021, ПАИ

Согласно новым правилам, расстояние между мангалом для шашлыка и ближайшей постройкой на даче должно составлять не менее пяти метров, передает РБК.



«При использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях) на земельных участках <...> противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров», — говорится в документе.



Сухие листья разрешается жечь только в специальной яме или в металлической бочке. При этом последняя должна иметь не менее метра в диаметре и 30 сантиметров в глубину. Объем бочки должен составлять не более одного кубического метра и ее необходимо закрывать крышкой.

При скорости ветра более 5 м/c костры нельзя разводить на торфяных почвах, а также при объявлении на территории, где расположен дачный участок, особого противопожарного режима.



