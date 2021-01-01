Полицейские Великих Лук поздравили сирот с Новым годом
Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки провели праздничную акцию с подарками для детей городского «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей», рассказали Псковскому агентству информации в редакции газеты «Великолукская правда. Новости».
Полицейские привезли и вручили детям сладкие подарки и спортивный инвентарь. А воспитанники Центра, в свою очередь, подарили сотрудникам полиции поделки, созданные своими руками. Акция «Полицейский Дед Мороз» проходит ежегодно на территории всей страны. Ее инициатор - МВД России. Главная цель правоохранителей - поздравить с праздниками детей и семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, подарить нуждающимся доброту и внимание накануне Нового года и Рождества.