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Общество

Полицейские Великих Лук поздравили сирот с Новым годом

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки провели праздничную акцию с подарками для детей городского «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей», рассказали Псковскому агентству информации в редакции газеты «Великолукская правда. Новости».

Полицейские привезли и вручили детям сладкие подарки и спортивный инвентарь. А воспитанники Центра, в свою очередь, подарили сотрудникам полиции поделки, созданные своими руками. Акция «Полицейский Дед Мороз» проходит ежегодно на территории всей страны. Ее инициатор - МВД России. Главная цель правоохранителей - поздравить с праздниками детей и семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, подарить нуждающимся доброту и внимание накануне Нового года и Рождества.

 

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