Депутат Михаил Шмырев в первый день Нового года развез обеды медикам

16:30, 01 января 2021, ПАИ

Партия «Единая Россия» в этом году не уходит на каникулы, а, наоборот, усиливает свою деятельность и продолжает помогать врачам, работающим в «красной зоне», пишет «Великолукская правда. Новости».



Уже несколько недель единороссы обеспечивают врачей и медицинских работников, которые круглосуточно борются с коронавирусом и спасают десятки человеческих жизней, горячим питанием. Сегодня, 1 января, вкусные обеды развозил депутат великолукской городской Думы Михаил Шмырев.

«Сейчас, в условиях пандемии на плечи врачей легла огромная нагрузка, их работа бесценна и очень важна. Это малое, что мы можем сделать для них. Надеюсь, в новом году мы победим коронавирус и преодолеем все трудности», - сказал он.