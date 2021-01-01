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Общество

Депутат Михаил Шмырев в первый день Нового года развез обеды медикам

Партия «Единая Россия» в этом году не уходит на каникулы, а, наоборот, усиливает свою деятельность и продолжает помогать врачам, работающим в «красной зоне», пишет «Великолукская правда. Новости».

Уже несколько недель единороссы обеспечивают врачей и медицинских работников, которые круглосуточно  борются с коронавирусом и спасают десятки человеческих жизней, горячим питанием. Сегодня, 1 января, вкусные обеды развозил депутат великолукской городской Думы Михаил Шмырев.

«Сейчас, в условиях пандемии на плечи врачей легла огромная нагрузка, их работа бесценна и очень важна. Это малое, что мы можем сделать для них. Надеюсь, в новом году мы победим коронавирус и преодолеем все трудности», - сказал он.

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