Михаил Ведерников вручил ключи от внедорожника Заслуженному тренеру России Александру Филиппову

17:05, 01 января 2021, ПАИ

Михаил Ведерников встретился с тренером регионального Центра спортивной подготовки по велоспорту Александром Филипповым, рассказали Псковскому агентству информации в редакции газеты «Великолукская правда. Новости».

За высокие достижения в подготовке молодых спортсменов глава региона передал ему ключи от нового внедорожника, купленный на деньги из областной казны.

«Уверен, что новый автомобиль будет помогать в тренировочном процессе, будет возможность применять его на занятиях, а также на соревнованиях», - сказал губернатор.

«Мой воспитанник Иван Макаров около 30 000 километров проезжает на велосипеде ежегодно. Во время тренировок и для выезда на соревнования мне тоже приходится проезжать около 60 000 километров. Автомобиль был очень нужен, без него было тяжело», - поблагодарил Александр Филиппов Михаила Ведерникова за оказанную поддержку.

Напомним, Александр Филиппов — мастер спорта России международного класса по велоспорту, победитель и призер чемпионатов России, участник чемпионатов мира. С 2010 года — тренер по велоспорту-шоссе в региональном Центре спортивной подготовки.