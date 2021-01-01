В России подняли цены на табак и алкоголь

17:55, 01 января 2021, ПАИ

С первого дня нового года в стране выросли цены на водку, шампанское и коньяк, сообщает «Газета.ру». Таким образом, минимальная розничная цена на водку поднимется на 13 рублей, до 243 рублей за поллитра, на коньяк – на 13 рублей, до 446 рублей за такой же объём, игристое – на 5 рублей за бутылку 0,75 литра, до 169 рублей.

Вместе с этим вырастут ставки акцизов на сигареты – как электронные, так и обычные. Начиная с 1 января акциз на сигареты и папиросы составит 2 359 рублей за тысячу единиц, а на электронные сигареты и вейпы – 60 рублей.

На табак, предназначенный для потребления путём нагревания, акциз теперь составляет 7 248 рублей за килограмм. То есть косвенный налог на эти виды продукции в сравнении с 2020 годом вырастет на 20 %.