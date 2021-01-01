0
23:23
Михаил Ефремов хотел сбежать в Латвию после смертельного ДТП
23:14
Секреты успешности и обучения будущего в «Кванториуме» – в интервью с Вячеславом Гординым
23:02
Способ восстановиться после новогоднего застолья от диетолога
22:37
Чего добились профсоюзы в 2020 году и что ждать от Псковского облсовпрофа в наступившем 2021-м – в интервью с Игорем Ивановым
22:10
Калининградский телеканал показал «обрезанного Путина»
21:46
Новогодний онлайн-квест для юных жителей Псковской области подготовил Музей Победы
20:02
Когда первое января стало началом года?
Еще новости
Общество

В России подняли цены на табак и алкоголь

С первого дня нового года в стране выросли цены на водку, шампанское и коньяк, сообщает «Газета.ру». Таким образом, минимальная розничная цена на водку поднимется на 13 рублей, до 243 рублей за поллитра, на коньяк – на 13 рублей, до 446 рублей за такой же объём, игристое – на 5 рублей за бутылку 0,75 литра, до 169 рублей.

Вместе с этим вырастут ставки акцизов на сигареты – как электронные, так и обычные. Начиная с 1 января акциз на сигареты и папиросы составит 2 359 рублей за тысячу единиц, а на электронные сигареты и вейпы – 60 рублей.

На табак, предназначенный для потребления путём нагревания, акциз теперь составляет 7 248 рублей за килограмм. То есть косвенный налог на эти виды продукции в сравнении с 2020 годом вырастет на 20 %.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сколько в Пскове необходимо построить новых мостов?
Проголосовать >>>

Михаил Ефремов хотел сбежать в Латвию после смертельного ДТП
01 января 2021
Михаил Ефремов хотел сбежать в Латвию после смертельного ДТП
Способ восстановиться после новогоднего застолья от диетолога
01 января 2021
Способ восстановиться после новогоднего застолья от диетолога
Калининградский телеканал показал «обрезанного Путина»
01 января 2021
Калининградский телеканал показал «обрезанного Путина»
Новогодний онлайн-квест для юных жителей Псковской области подготовил Музей Победы
01 января 2021
Новогодний онлайн-квест для юных жителей Псковской области подготовил Музей Победы
Когда первое января стало началом года?
01 января 2021
Когда первое января стало началом года?
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о традициях встречи Нового года и Рождества в своей семье
01 января 2021
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о традициях встречи Нового года и Рождества в своей семье
С 1 января размер маткапитала в России увеличился на 3,7%
01 января 2021
С 1 января размер маткапитала в России увеличился на 3,7%
Депутат Михаил Шмырев в первый день нового года развёз обеды медикам
01 января 2021
Депутат Михаил Шмырев в первый день нового года развёз обеды медикам

Идет загрузка...