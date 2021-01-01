Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о традициях встречи Нового года и Рождества в своей семье

18:49, 01 января 2021, ПАИ

В Instagrram-аккаунте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова появилось видео, в котором он рассказал о традициях встречи Нового года и Рождества в собственной семье.

«Я в разное время работал в разных регионах страны, но всегда старался встречать Новый год в кругу семьи. По возможности мы вместе наряжали ёлку, а вечером собирались за праздничным столом, дарили друг другу подарки, и даже самые маленькие члены семьи всегда высказывали свои пожелания на Новый год», – сказал Михаил Юрьевич в видеообращении.

«Желаю мира, здоровья и счастья!» – написал Михаил Юрьевич.

В видеообращении псковичей поздравили не только губернатор, но и его дети – две дочки и сын.