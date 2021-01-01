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Общество

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о традициях встречи Нового года и Рождества в своей семье

Михаил Ведерников с семьёй записал поздравление псковичам в наступившем году. Фото скрин фидозаписи

 

В Instagrram-аккаунте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова появилось видео, в котором он рассказал о традициях встречи Нового года и Рождества в собственной семье.

«Я в разное время работал в разных регионах страны, но всегда старался встречать Новый год в кругу семьи. По возможности мы вместе наряжали ёлку, а вечером собирались за праздничным столом, дарили друг другу подарки, и даже самые маленькие члены семьи всегда высказывали  свои пожелания на Новый год», – сказал Михаил Юрьевич в видеообращении.

«Желаю мира, здоровья и счастья!» – написал Михаил Юрьевич.

В видеообращении псковичей поздравили не только губернатор, но и его дети – две дочки и сын.

 

 

Посмотреть эту публикацию в «InstagramПубликации» от Михаила Ведерникова (@m.v_007)

 

 

 

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