Депутаты Псковского облсобрания выразили соболезнование родными и близкими Ивана Лысковца

18:59, 01 января 2021, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания выражают глубокие соболезнования родным и близким Ивана Михайловича Лысковца – известного псковского юриста, нотариуса, депутата Псковского областного Собрания первого и третьего созывов, сообщают депутаты.

Иван Михайлович был одним из авторов первого Устава Псковской области, был в числе депутатов-первопроходцев, людей-государственников, пришедших в парламент, чтобы решать проблемы избирателей. Иван Лысковец был сторонником того, чтобы в Собрание входили представители разных профессий, но прежде всего – люди, разбирающиеся в законах и управлении экономикой, готовые бескорыстно и честно защищать интересы своих избирателей, не жалея ни своего свободного времени, ни сил. Таким и был сам Иван Михайлович, заслуживший уважение коллег, товарищей, жителей Псковской области.

Иван Лысковец родился 1 июля 1949 года в деревне Манча Березинского района Минской области Белоруссии. В 1968 году окончил Минский радиотехнический техникум, а в 1975 году – Свердловский государственный юридический институт. В 1976 году стал председателем Бежаницкого районного суда, а в 1982 году – судьёй Псковского областного суда. В 1986 году начал работу в органах исполнительной власти региона – сначала заместителем начальника отдела юстиции Псковской области, затем председателем государственно-правового комитета администрации Псковской области. В 1994 году стал исполнительным директором областной Нотариальной палаты. С ноября 1996 года и до последних дней работал нотариусом в городе Пскове.

В январе 1994 года был избран депутатом Псковского областного Собрания депутатов от избирательного округа № 10 (Бежаницкий, Новоржевский районы). В марте 2002 года вновь вошёл в состав депутатского корпуса – от округа № 5 (г. Псков). Входил в состав комитета по законодательству Псковского областного Собрания депутатов.

Добрую память об Иване Михайловиче Лысковце мы сохраним в своих душах и сердцах.