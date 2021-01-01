Завершили ремонт 12 километров дороги Усвяты – Стеревнево

19:15, 01 января 2021, ПАИ

Завершилась реконструкция участка региональной автомобильной дороги Усвяты – Стеревнево в Усвятском районе Псковской области. Об этом пишет сайт областной администрации. Заказчик масштабных работ, Управление автомобильных дорог Псковской области, принял объект и подписал акт ввода обновлённой дороги в эксплуатацию.

По итогам реконструкции восстановлены конструктивные элементы дороги на участке длиной 12,5 км между посёлком Усвяты и деревней Боровица. Трасса доведена до нормативных показателей, улучшены технические характеристики. В частности, расчётная скорость движения увеличилась с 60 до 80 км/ч.

1-й пусковой комплекс, от Усвят до конца деревни Цыганковы Нивы, – асфальтобетонная дорога. Здесь выполнено устройство слоёв основания из песка и песчано-гравийно-щебёночной смеси, уложено два слоя покрытия из асфальтобетона с применением местами дренирующей прослойки из геотекстиля. Также выполнено устройство обочин и их укрепление асфальтогранулятом, бровка засеяна травой. В Цыганковых Нивах обустроен тротуар шириной 1,5 метра, установлено новое освещение.

2-й пусковой комплекс, между деревнями Цыганковы Нивы и Боровица, – песчано-гравийный. Здесь профиль дороги изменён на серповидный. Устроен дополнительный слой основания из песка, основание из песчано-гравийной смеси. Покрытие выполнено из щебёночно-гравийно-песчаной смеси С1 толщиной 24 см. Обочины укреплены щебнем.

В ходе реконструкции переустроено 13 водопропускных труб, выполнен продольный дренаж, локальные очистные сооружения, отремонтировано 25 примыканий, обустроены три автобусные остановки с автопавильонами, установлено около 2,7 км барьерного ограждения, 143 сигнальных столбика, 129 дорожных знаков.

Реконструкция проведена по государственной программе Псковской области «Комплексное развитие сельских территорий». На эти цели из областного и федерального бюджетов выделено более 246 млн рублей. Подрядной организацией выступило ООО «Автомобильные дороги Пскова».

Автомобильная дорога Усвяты – Стеревнево построена в 1901 году и относится к IV технической категории, имеет две полосы движения. Обеспечивает транспортную связь между деревнями и объектами торговли Усвятского района с выходом на дорогу Ольша – Велиж – Невель.