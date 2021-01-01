Когда первое января стало началом года?
В Instagram-канале «Псков туристический» объяснили, когда первое января стало считаться началом года.
Новый год у древних славян начинался первого марта. Эта традиция сохранялась до 1492 года, когда царь Иван III своим указом переместил Новый год на первое сентября.
В 1699 году Пётр I, съездив в Голландию и Германию и увидев, как там празднуют Рождество, повелел приблизить русскую календарную систему к европейской. Поскольку исчисление лет началось не от сотворения мира, как было до того, а от Рождества Христова, внезапно для всех жителей России наступил 1700 год.
Собственно, с этого момента у нас появилось исчисление времени от Рождества Христова и празднование Нового года первого января, но при этом остался старый юлианский стиль, отставший от григорианского на 13 дней. Культура празднования Рождества с ёлкой как главным рождественским атрибутом в России полностью сложилась к концу XIX – началу XX века.