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Общество

Способ восстановиться после новогоднего застолья от диетолога

Пейте больше воды. Фото gorvesti.ru

 

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский назвал способ восстановиться после новогоднего застолья. Об этом пишет Lenta.ru

По его словам, лучше всего улучшает самочувствие чистая вода. Также эффективны напитки, которые пополнят дефицит водорастворимых витаминов и минералов. «Хороши свежевыжатые соки, но, конечно, со всеми ограничениями и противопоказаниями, связанными с ЖКТ. Далее — минеральная вода: берите столовую или лечебно-столовую, не сильно насыщенную микроэлементами», — сказал он.

Кроме того, помогают восстановиться кефир и другие кисломолочные продукты. Эксперт отметил, что можно взбодриться с помощью классического кофеина, но в умеренных количествах. Бобровский не рекомендует с утра пить традиционный рассол, поскольку это самый «нехороший утренний напиток».

Ранее российский врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова назвала способ не поправиться за новогодние праздники — контролировать количество потребляемого алкоголя и фруктов. Она заметила, что перед Новым годом россияне часто участвуют в марафонах похудения, чтобы привести себя в форму к праздникам. Однако во время застолья, по её словам, люди начинают есть всё подряд. «С одного новогоднего застолья мы не наберём, — объяснила она. — Это всё системно, люди мало двигаются, постоянно едят, а набор веса происходит постепенно».

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