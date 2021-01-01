Новогодний онлайн-квест для юных жителей Псковской области подготовил Музей Победы

21:46, 01 января 2021, ПАИ

Новогоднее историческое путешествие для детей запустил с 30 декабря Музей Победы. Впервые квест «Ёлка Победы» пройдёт в онлайн-формате. Театрализованное представление будет бесплатным, стать его участником можно будет на сайте музея.

Участники новогодней программы «Ёлка Победы. Артефакт времени» совершат увлекательное путешествие в прошлое и «побывают» в экспозициях и залах Музея Победы. Ребятам предстоит помочь Деду Морозу и Снегурочке доставить адресату фронтовое письмо, которое затерялось во времени.

Справиться с этой задачей будет нелегко, ведь послание очень старое и сохранились только имя и фамилия красноармейца.

Каждый день с 30 декабря до 10 января ребят будут ждать новое увлекательное путешествие и новые задания. Детям предстоит познакомиться с множеством персонажей из далёкого военного прошлого нашей страны, чтобы помочь доставить фронтовой треугольник с новогодним поздравлением. Они окажутся в заснеженном лесу и в московской квартире времён войны, увидят выступление фронтовой бригады и работу военного госпиталя. Ребята узнают много интересных фактов из истории нашей страны, а еще им предстоит ответить на 12 непростых вопросов. Самые находчивые и эрудированные участники, ответившие быстрее других на максимальное количество вопросов, получат специальные тематические подарки!

Смогут ли Дед Мороз и Снегурочка встретить именно того солдата, которому адресовано старинное письмо? Или оно так и пропадёт, оставшись навсегда артефактом времени? Присоединяйтесь к новогоднему онлайн-приключению!