Калининградский телеканал показал «обрезанного Путина»
Трансляция новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина 31 декабря в Калининграде на региональном телеканале «Каскад» прошла с искажённым изображением из-за технического сбоя в аппаратной, сообщается на сайте канала.
«Проблемы с видеоизображением во время трансляции новогоднего поздравления президента РФ Владимира Путина 31 декабря на телеканале «Каскад» связано с техническим сбоем в оборудовании в эфирной аппаратной. В настоящее время проводится расследование инцидента. Виновные будут наказаны. Медиагруппа «Каскад» приносит искренние извинения телезрителям», – сказано в сообщении.