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Общество

Не доверяйтесь посредникам при получении госуслуг

Посреднические услуги по получению паспорта незаконны. Фото rossaprimavera.ru

 

В настоящее время отмечены случаи предложения гражданам посреднических услуг при оформлении и получении паспорта со стороны коммерческих организаций и физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Данный вид деятельности является незаконным и несёт в себе коррупционную составляющую. Управление по вопросам миграции УМВД России по Псковской области просит граждан незамедлительно сообщать о подобных фактах в полицию.

Каждый российский гражданин должен помнить, что при достижении им 20 лет, а затем 45 лет необходимо подать документы на замену паспорта. Со следующего дня после того, как вы отпраздновали свое двадцати- или сорокапятилетие, у вас есть ровно месяц, чтобы подать заявление на обмен паспорта. При подаче документов с нарушением установленного законодательством срока гражданин привлекается к административной ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.

Для удобства населения осуществляется предоставление государственной услуги по выдаче и замене паспорта в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Значительно упрощает данный процесс то, что в назначенный день посетителю после представления в подразделение по вопросам миграции всех необходимых документов паспорт оформляется не более чем за полтора часа.

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