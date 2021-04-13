98 тысяч тонн лимонов ввезли на территории Ленинградской и Псковской областей за прошлый год

00:06, 02 января 2021, ПАИ

С 1 января 2020 года сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям проконтролировали ввоз на территорию Российской Федерации более 98 тыс. тонн лимонов.

Больше всего цитрусовых (почти 57 тыс. тонн) прибыло из Аргентины, также плоды поступали из ЮАР (33,5 тыс. тонн), Марокко (более 6,4 тыс. тонн), Бразилии, Уругвая, Зимбабве, Эсватини, Египта и Боливии.

Партии лимонов, успешно прошедшие карантинный фитосанитарный контроль, были допущены ко ввозу на территорию Российской Федерации.