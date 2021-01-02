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Общество

Телеведущий Анатолий Вассерман предсказал третью мировую войну

Известный телеведущий Анатолий Вассерман дал прогноз для страны на 2021 год, сообщает РИА Новости со ссылкой на личный блог публициста.

В первую очередь блогер высказался по поводу коронавируса, эпидемия которого продлится до осени наступившего года.  Пандемия, по его мнению,  стала уроком для человечества и в данный момент стоит всё ещё «готовиться к худшему, чтобы лучшее стало неожиданностью приятной».

Также Вассерман считает, что России нужно внимательнее отслеживать действия США и Турции, поскольку именно эти два государства могут развязать в 2021 году третью мировую войну.

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