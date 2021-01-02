Телеведущий Анатолий Вассерман предсказал третью мировую войну

09:02, 02 января 2021, ПАИ

Известный телеведущий Анатолий Вассерман дал прогноз для страны на 2021 год, сообщает РИА Новости со ссылкой на личный блог публициста.

В первую очередь блогер высказался по поводу коронавируса, эпидемия которого продлится до осени наступившего года. Пандемия, по его мнению, стала уроком для человечества и в данный момент стоит всё ещё «готовиться к худшему, чтобы лучшее стало неожиданностью приятной».

Также Вассерман считает, что России нужно внимательнее отслеживать действия США и Турции, поскольку именно эти два государства могут развязать в 2021 году третью мировую войну.