2 января великолукский музыкант Альбинас Циплияускас отмечает свой 65-летний юбилей
2 января известный музыкант и композитор Альбинас Циплияускас отмечает свой 65-летний юбилей, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».
Музыкальный мир Великих Лук и Псковщины в целом нельзя представить без этого неутомимого и очень одарённого композитора, аранжировщика, руководителя городской студии звукозаписи «Гамма». В широком смысле слова он настоящий человек-оркестр, хоть в шутку и называет себя «простым литовским парнем». Под одну из его песен «Заводная обезьяна» таневальный номер исполняет легендарная труппа балета Аллы Духовой «Тодес».