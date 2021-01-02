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Общество

2 января великолукский музыкант Альбинас Циплияускас отмечает свой 65-летний юбилей

2 января известный музыкант и композитор Альбинас Циплияускас отмечает свой 65-летний юбилей, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Музыкальный мир Великих Лук и Псковщины в целом нельзя представить без этого неутомимого и очень одарённого композитора, аранжировщика, руководителя городской студии звукозаписи «Гамма». В широком смысле слова он настоящий человек-оркестр, хоть в шутку и называет себя «простым литовским парнем». Под одну из его песен «Заводная обезьяна» таневальный номер исполняет легендарная труппа балета Аллы Духовой «Тодес».
 

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