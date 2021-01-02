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Общество

Умер основатель Псковского политехнического института Николай Солнышкин

31 декабря 2020 года на 94-м году жизни скончался Солнышкин Николай Петрович, сообщается на сайте вуза.

Профессор Солнышкин является основателем и директором Псковского политехнического института (1972–1994), профессор, заведующий кафедрой технологии машиностроения (1974–2005), советник президента СПбГТУ (1994–2004), заслуженный машиностроитель РСФСР (1991), член-корреспондент Международной Академии наук высшей школы (2000), почётный работник высшего профессионального образования (2001), почётный гражданин города Пскова (2003). Награждён двумя орденами «Знак почёта» и многочисленными медалями.

О дате и месте погребения будет сообщено дополнительно.

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